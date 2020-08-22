مدفعية الاحتلال تستهدف موقعين للضبط الميداني شرق خانيونس ورفح

استهدفت مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 22/8/2020، موقعين للضبط الميداني شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ، ان آليات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمني، قامت بإطلاق قذائفها ، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة خزاعة، شرقي محافظة خان يونس.

واستهدفت آليات الاحتلال نقطة أخرى للضبط الميداني، قرب موقع صوفا، شرقي كرم أبو معمر، شرقي محافظة رفح.

وبيت المصادر المحلية إلى وقوع أضرار مادية في المناطق التي تعرضت للقصف.

ويشار الى ان قطاع غزة على صفيح ساخن جراء الاستهدافات المتتالية على القطاع واصرار المقاومة على رفع الحصار كاملاً ، وسط جهود تبذل من الاطراف المصرية والقطرية والامم المتحدة للتوصل لاتفاق يمنع الدخول في مرحلة مواجهة شاملة .