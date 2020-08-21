جهود وساطة عربية وأممية مكثفة للعودة لتفاهمات التهدئة

كشفت مصادر مطلعة "ان المصريين والقطريين والمبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف يبذلون جهودا مضاعفة من أجل العودة لتفاهمات التهدئة"، مشيرةً إلى أن الهدوء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استجابت قوات الاحتلال للمطالب التي قدمتها المقاومة".

وقالت المصادر الفلسطينية لرويترز إن الوسطاء المصريين أجروا محادثات في غزة يوم الاثنين لاستعادة الهدوء، لكنهم غادروا دون التوصل لاتفاق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت حانون ومنعت وصول واردات الوقود إلى القطاع، مما أدى لتوقف محطة الكهرباء الوحيدة هناك في الأسبوع الحالي.

وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال الليل، وقالت إنها ”سترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا“.

ويواصل الشباب الثائر إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، رداً على تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة الموقعة منتصف العام الماضي 2019، ورداً على العدوان المستمر ضد قطاع غزة