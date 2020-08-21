الشرطة تكشف تفاصيل اختطاف طفل أمام صالة أفراح في غزة

كشفت الشرطة ب غزة ، مساء اليوم الجمعة، عن ملابسات اختطاف طفل من أمام إحدى الصالات أثناء فرح لعائلته، بمدينة غزة.

وقالت الشرطة بغزة، إنها تمكنت من العثور على الطفل (ي - م) 8 سنوات، بالتعاون مع دوريات شرطة الزيتون وشرطة المكافحة بالمركز.

وأوضح المقدم خالد الشعراوي، مدير مركز شرطة الزيتون، أن قسم العمليات المركزية بالمركز تلقى إشارةً تفيد باختطاف أحد الأطفال من أمام إحدى صالات الأفراح بواسطة سيارة سكودا متجهة ناحية مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف المقدم الشعراوي أنه على الفور تم التعامل مع الحدث بتعميم صورة الطفل ( ي-م) ،وجمع المعلومات من المتواجدين في مسرح الجريمة؛ مشيراً إلى أنه تم التواصل مع النيابة العامة وأخذ إذن بتفتيش عدد من بيوت من المشتبه بهم في الحادثة .

ولفت المقدم الشعراوي إلى أنه وبعد 12 ساعة من البحث والتحري تم العثور على خاطف الطفل وهو المدعو (ح-ش) والعثور على الطفل وإعادته إلى عائلته بأمن وسلام.

وشدد الشعراوي على أن الشرطة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال من يتعدى على القانون ، وينتهك أمن وأمان المواطنين ، وستضرب بيد من حديد بحق المخالفين .