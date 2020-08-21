ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

اعلان مهم: موعد ورابط فحص بالدعم النقدي للخبز في الأردن

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 22:45 - 21 اغسطس 2020
رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز في الاردن رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز في الاردن
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بياناً صحفياً مهماً يتعلق بالدعم النقدي للخبز، إذ أشار إلى انها ستقوم بتحويل الأمور الخاصة بالدعم النقدي للخبز الخاص بالمتقاعدين مباشرة إلى حساباتهم البنكية.

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تلقّت من صندوق المعونة الوطنية قيمة الدعم النقدي للخبز الخاص بالمستحقين من متقاعدي الضمان الاجتماعي والبالغة قيمتها (4) ملايين، و (532) ألف دينار.

واضاف البيان أن الصندوق زود المؤسسة بكشوفات تتضمن أسماء المستحقين للدعم من متقاعدي الضمان وقيمة الدعم المستحق لكل منهم.

وكانت قضية دعم الخبز قد أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن خرجت تسريبات بأن الحكومة تتجه إلى إلغاء الدعم نهائيا.

سيتم نشر رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز في الاردن لاحقاً

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات