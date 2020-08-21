اعلان مهم: موعد ورابط فحص بالدعم النقدي للخبز في الأردن

نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بياناً صحفياً مهماً يتعلق بالدعم النقدي للخبز، إذ أشار إلى انها ستقوم بتحويل الأمور الخاصة بالدعم النقدي للخبز الخاص بالمتقاعدين مباشرة إلى حساباتهم البنكية.

وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن تلقّت من صندوق المعونة الوطنية قيمة الدعم النقدي للخبز الخاص بالمستحقين من متقاعدي الضمان الاجتماعي والبالغة قيمتها (4) ملايين، و (532) ألف دينار.

واضاف البيان أن الصندوق زود المؤسسة بكشوفات تتضمن أسماء المستحقين للدعم من متقاعدي الضمان وقيمة الدعم المستحق لكل منهم.

وكانت قضية دعم الخبز قد أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن خرجت تسريبات بأن الحكومة تتجه إلى إلغاء الدعم نهائيا.

سيتم نشر رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز في الاردن لاحقاً