عبر عن غضبه .. حصول الإمارات على "F-35" حصلت دون علم غانتس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المحادثات حول إمكانية تزويد الإمارات بطائرات "أف 35"، جرت دون علم وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي أعرب عن احتجاجه.

وأشارت القناة 12 أن غانتس، سلم رسالة احتجاج إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، عقب محادثات الأخير بصورة مباشرة مع قائد سلاح الجو عاميكام نوركين، حول إمكانية تزويد الإمارات بمقاتلات "أف-35"، معربا عن اعتراضه على عدم التوجه إليه أولا ولرئيس الأركان للمصادقة على إجراء هذه المحادثة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن بن شابات استشار نوركين في مسألة حصول الإمارات على المقاتلات الأمريكية من دون أن يبلغه بأن الحديث يدور عن نطاق أوسع يشمل اتفاق التطبيع مع إسرائيل، حيث كرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي الموقف التقليدي للجيش الإسرائيلي القائل بضرورة "عدم نقل أسلحة متقدمة لا سيما مقاتلات إلى دول عربية".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال أمس إن الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" في طريق بيع إف-35 للإمارات.

ولفت قرقاش في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" إلى أن بلاده قدمت طلبات مشروعة منذ سنوات لحيازة إف-35، وأن موافقتها على تطبيع العلاقات مع الكيان يجب أن تزيل "أي عقبة" أمام الولايات المتحدة للمضي قدما في البيع".