موقع واللا: الاحتلال يخشى الخوض في معركة جديدة ضد غزة

ذكر موقع واللا العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخشى من أن يؤدي التصعيد مع المقاومة في غزة إلى تعطيل بدء العام الدراسي في الكيان الإسرائيلي.

وأشار الموقع أن الحرائق بلغت ذروتها وأطلق وابل من الصواريخ على الغلاف، لافتاً أنَّ الجيش الإسرائيلي ليس في عجلة من أمره لتوجيه ضربة إلى الجهاد الإسلامي وغزة.

وذكر الموقع ان جيش الاحتلال ترك الباب موارباً من أجل السماح بالاتصالات تحت السطح لمنع الاقتتال.

في السياق ذاته، نقل الموقع تهديدات مسؤولين إسرائيليين تجاه غزة، إذ قالوا "الوضع لا يطاق.. إذا لم يُهدأ التنظيم - فسنستعد لبضعة أيام من القتال".