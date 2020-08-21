"الشباب الثائر" يحولون المستوطنات الإسرائيلية لكتلة من اللهب

اندلعت حرائق عدة اليوم الجمعة، في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل مواصلة الشباب الفلسطيني الثائر اطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، بسبب استمرار الاحتلال في التنصل من تفاهمات التهدئة الموقعة في مايو 2019.

وذكر موقع "مفزاك لايف" أنَّ حوالي 30 حريقاً اندلعت في أحراش المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بفعل الطائرات الورقية الحارقة.

وأشار الموقع إلى انَّ البالونات الحارقة ماتزال تتساقط بين الفينة والأخرى على الأحراش داخل المستوطنات، ما أدى لحرق العديد من الدنمات المزرعة بالأشتال.

في السياق، أفاد مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أنَّ وحدة برق الجهاد تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر مراسلنا أن الوحدة اعدت عشرات البالونات الحارقة لإطلاقها خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتاً إلى انّ شباب الوحدة وجهوا تهديدات حادة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي حال استمرت بتجاهل مطالبهم المتمثلة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وللأسبوع الثاني على التوالي يواصل الشبان الفلسطينيين في غزة اطلاق البالونات الحارقة، ياتي ذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالقصف، والتنصل الواضح من تفاهمات التهدئة التي وقعت مع المقاومة برعاية مصرية منتصف العام الماضي.















































































