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غانتس يهدد بتوجيه ضربة قاسية لغزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:12 - 21 اغسطس 2020
غانتس غانتس
تقارير
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ذكرت مصادر عبرية عصر اليوم الجمعة أن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس أجرى جلسة تقييم للأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب بمشاركة رئيس اركان الجيش، و ذلك في ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

و نقلت المصادر عن غانتس قوله: "إن الجيش مستعد ويدافع وسيواصل حماية سكان الجنوب، ويهاجم من يهاجمنا ويلحق أضرارا بالغة بهم"، وفقاً لتعبيره.

و كانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت اليوم الجمعة بأنها لن تسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا.

و قالت الغرفة في تغريدة لها: "من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار".

و أضافت: "لن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة، وإن المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".

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