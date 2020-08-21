غانتس يهدد بتوجيه ضربة قاسية لغزة

ذكرت مصادر عبرية عصر اليوم الجمعة أن وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس أجرى جلسة تقييم للأوضاع الأمنية في مناطق الجنوب بمشاركة رئيس اركان الجيش، و ذلك في ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

و نقلت المصادر عن غانتس قوله: "إن الجيش مستعد ويدافع وسيواصل حماية سكان الجنوب، ويهاجم من يهاجمنا ويلحق أضرارا بالغة بهم"، وفقاً لتعبيره.

و كانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت اليوم الجمعة بأنها لن تسمح للعدو باستمرار الحصار الظالم على شعبنا.

و قالت الغرفة في تغريدة لها: "من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار".

و أضافت: "لن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة، وإن المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا".