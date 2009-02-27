هآرتس: إسرائيل صادقت على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة العامين الماضيين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم ان الادارة المدنية في الضفة الغربية صادقت خلال العامين الاخيرين على مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية.وأضافت الصحيفة أن هذه المخططات ما زالت في مراحل التنظيم الاولية ولم تحصل بعد على مصادقة الاوساط السياسية، لكنها تعني بأن مؤسسات التنظيم في المناطق تعمل بصورة منافية للتعهدات الاسرائيلية الرسمية بعدم توسيع المستوطنات.

وحسب الصحيفة العبرية فقد وردت هذه التفاصيل في "بروتوكولات" اللجنة الفرعية لنوعية البيئة خلال العامين 2007 و2008 والتي سلمت لمنظمة "بيتسيلم" بناءً على قانون حرية المعرفة، وتتضمن هذه المخططات توسيع مستوطنات واقعة خلف مسار جدار الفصل الذي تعرضه اسرائيل كمسار للحدود المستقبلية.

وتتضمن المخططات اقامة حي جديد يتكون من 550 وحدة استيطانية في "غوش عتصيون" في منطقة تلال مستعمرة "آلون شبوت"، كما يخططون لاقامة 4450 وحدة سكنية في هذه المنطقة التي تقطن فيها اليوم 12 عائلة فقط، لم تصادق وزارة الحرب بعد على هذا البناء لكن صادقت اللجنة على اقامة موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي للحي الجديد، واعد الموقع لمعالجة مياه الصرف الصحي لعدد يتراوح بين 800 - 1000 وحدة سكنية.

وتم التأكيد خلال المداولات بان هذا الموقع سيعالج أيضا مياه الصرف الصحي لمستوطنة بيت عين المجاورة التي يخطط لبناء حوالي الفي وحدة سكنية جديدة وفقاً لما نصت عليه "البروتوكولات" وتقطن في هذه المستوطنة اليوم 120 عائلة فقط، وتقع الاراضي التي يعد للبناء عليها على تلال بعيدة جداً عن مستعمرة "آلون شبوت" نفسها ووفقاً لجميع المعايير يدور الحديث من الناحية العملية عن اقامة مستوطنة جديدة.

واعدت مستعمرة "معاليه ادوميم" مخططاً لمعالجة مياه الصرف الصحي يشمل ايضاً البناء المخطط لاقامته في منطقة "اي-١" وذلك في اطار ترتيب معالجة مياه الصرف الصحي لمقر قيادة شرطة لواء الضفة الغربية المحتلة الذي نقل لنفس هذه المنطقة التي يخطط لاقامة 3500 وحدة سكنية عليها.