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اردوغان يكشف عن المفاجأة التي وعد بها الشعب التركي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:22 - 21 اغسطس 2020
اردوغان اردوغان
تقارير
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن المفاجأة التي وعد بها الشعب التركي قبل أيام، والتي جاءت نتاج سنوات من الجهد والعمل.

وقال أردوغان في كلمة له عقب صلاة الجمعة إن "تركيا اكتشفت أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخها في البحر الأسود".

وأضاف أردوغان "منذ سنوات ننقب عن الطاقة بواسطة سفن صنعناها بأنفسنا، وفتح الله لنا طاقة خير كبيرة في مكان لم يكن بالحسبان".

و بحسب اردوغان، فيحتوي الحقل المكتشف على احتياطي يبلغ 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

و قال الرئيس التركي: "نهدف إلى أن يصل الغاز التركي المكتشف إلى المواطنين بحلول عام 2023".

 

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