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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وزارة الخارجية و المغتربين تفتح باب التسجيل لعودة العالقين بالخارج

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:03 - 21 اغسطس 2020
انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج انتشار عناصر السلطة بعد اغلاق الضفة بسبب تفشي كورونا وعودة العالقين من الخارج
تقارير
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فتحت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، باب التسجيل الالكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى فرانكفورت أو لارنكا، للالتحاق بأعمالهم واسرهم أو دراستهم.

وقالت الخارجية في بيان لها، إنه من المتوقع توفر رحلة الى كل من فرانكفورت، ولارنكا خلال الاسبوع المقبل، علماً بان فتح التسجيل في هذه المرحلة هو بغرض حصر الاعداد فقط.

وحثت الوزارة الراغبين بالسفر على اي من الرحلتين، الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation مشيرة إلى أن المنصة للتسجيل تفتح ابتداء من الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، وتغلق في العاشرة من صباح الأحد المقبل 23 آب/ أغسطس.

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