ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

رد صادم من رئيس نادي يرشلونة حول رحيل ميسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:29 - 21 اغسطس 2020
ميسي ميسي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف رئيس نادي برشلونة، جوسيب بارتوميو، أنه يفكر بالسماح لميسي بالرحيل عن برشلونة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن موافقة رئيس برشلونة على السماح برحيل ميسي هو أمر صعب جدا، خاصة أن "بارتوميو ليس شجاعا بما يكفي لاتخاذ مثل تلك القرارات".

وكانت تقارير زعمت أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.
و وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل.

وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

الأكثر مشاهدة

متعلقات