هيئة روسية تعلن الانتهاء من التجارب السريرية للقاح كورونا

نقلت مصادر صحفية عن هيئة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية للقاح ضد مرض "كوفيد-19"، بمركز "فيكتور" في شهر أيلول المقبل.

و أوضح المكتب الصحفي للهيئة الروسية أنه يتم التخطيط للانتهاء من التجارب السريرية في أيلول/سبتمبر 2020".

وحول الأعراض الجانبية للقاح، أكدت الهيئة أن ستة من أصل 100 متطوع شعروا بألم في موقع الحقن: "تلقى حتى الآن 57 متطوعا التطعيم الأول، وتلقى 43 متطوعا علاجا وهميا، فيما أبلغ ستة متطوعين عن ألم في مكان الحقن، كان الألم خفيفا وقصير الأمد، يوما أو يومين، لم تظهر آثار جانبية لدى المتطوعين".

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-5" بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وأفادت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، سابقا، بأن روسيا بدأت بإنتاج أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).