مباحثات بين الامارات و " اسرائيل" لتوقيع مذكرة تفاهم بقضايا أمنية

تبحث "اسرائيل" و الامارات توقيع مذكرة تفاهم بينهما تتعلق بقضايا الأمن الداخلي.

ز نقلت وسائل الاعلام العبرية عن مصادر سياسية "اسرائيلية" قولها: "إن مذكرة التفاهم، ستكون أول وثيقة رسمية لترسيخ التعاون، بين وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل، ووزارة الأمن الداخلي في الإمارات".

وتقول المصادر، إن مجال الأمن الداخلي، هو من أهم نقاط الاهتمام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، فقد قوبل التوجه الإسرائيلي بالتأييد.

ويُجري الجانبان ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في البيت الأبيض في واشنطن، لإعلان إبرام الاتفاق بشكل رسمي.