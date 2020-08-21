الاحتلال ينشر فيديو للغارات الجوية التي شنها على قطاع غزة

نشر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر الاعتداءات والغارات الجوية على قطاع غزة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عزز، اليوم الجمعة نشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة.

وأفاد المراسل العسكري للقناة أمير بوخبوط، بأنه أجرى صباح اليوم، جولةً مع جنود "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي بعد ليلة متوترة بالجنوب، متسائلاً: هل نحن نعيش جولة تصعيد دون أن يُعلن الجيش عنها؟!.. أم نحن أمام انفجار أكبر من ذلك؟!، ليختم حديثه "سوف أعلمكم لاحقاً".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء امس الخميس، سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

من جانبها، ردت المقاومة الفلسطينية على اعتداءات جيش الاحتلال على قطاع غزة، بإطلاق عدة صواريخ صوب مستوطنات الغلاف.

يأتي ذلك في أعقاب حالة التوتر التي يشهدها قطاع غزة جراء اعتداءات "إسرائيلية" والتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة 2014.