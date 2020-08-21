جيش الإحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في الجنوب

عزز جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة نشر القبة الحديدية على حدود قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة.

وأفاد المراسل العسكري للقناة أمير بوخبوط، بأنه أجرى صباح اليوم، جولةً مع جنود "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي بعد ليلة متوترة بالجنوب، متسائلاً: هل نحن نعيش جولة تصعيد دون أن يُعلن الجيش عنها؟!.. أم نحن أمام انفجار أكبر من ذلك؟!، ليختم حديثه "سوف أعلمكم لاحقاً".

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء امس الخميس، سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وقال مراسلنا، إن مزارعًا أصيب فجر اليوم الجمعة جراء قصف شنته طائرات مروحية وحربية، في وقت مبكر من صباح اليوم، على أرض في حي العمور شرق خان يونس، جنوب القطاع، حيث هرعت سيارات الإسعاف هرعت للمكان، وتعاملت مع الإصابة.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة بعدد من الصواريخ، مشيرًا إلى الطائرات الحربية جددت استهداف موقع المقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

على الصعيد ذاته، قال الناطق باسم جيش الإحتلال "الإسرائيلي": "مؤخرا تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة، الصواريخ سقطت في منطقة السياج الحدودي".

ولاحقًا، أضاف أن "الجيش هاجم أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة من قبل طائرات حربية.

من جانبها، ردت المقاومة الفلسطينية على اعتداءات جيش الاحتلال على قطاع غزة، بإطلاق عدة صواريخ صوب مستوطنات الغلاف.

يأتي ذلك في أعقاب حالة التوتر التي يشهدها قطاع غزة جراء اعتداءات "إسرائيلية" والتنصل من التفاهمات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة 2014.