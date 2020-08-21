طالع جدول ساعات وصل وفصل الكهرباء في غزة

كشفت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، إن جدول الكهرباء المعمول به في هذه الفترة هو 4 ساعات وصل، مقابل 16 ساعة فصل، لافتة إلى وجود إرباك على جدول التوزيع بسبب زيادة الأحمال والطلب على الكهرباء.

وقالت الشركة في تصريح صحفي، أن شركة التوزيع تجتهد من أجل الوصول إلى توزيع عادل على جميع المناطق في القطاع، منوهًا إلى أن الجدول لم ينتظم بعد بسبب الطب الكبير على الكهرباء.

وأضافت أنه في بعض الأوقات تزيد ساعات الفصل عن 16 ساعة وذلك بسبب صعوبة التحكم في كمية الكهرباء بالتحديد عندما تكون متدنية نتيجة زيادة التحميل والطلب.

وأكدت مشيرة إلى أن السرقات والتعديات على شبكة الكهرباء و"خطوط القلاب" تؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء، بسبب وجود الأحمال التي تُربك الجدول، داعيةً المواطنين بضرورة تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات وصلها.

أعلنت شركة توزيع الكهرباء ، اليوم الجمعة، عن جدول وصل وقطع التيار الكهربائي في محافظات قطاع غزة.

قطع الساعة 6 صباحاً، وصل الساعة 10 ليلاً

قطع 10الساعة صباحاً، وصل الساعة 2 قبل الفجر.

قطع الساعة 2 ظهراً، وصل الساعة 6 صباحاً.

قطع 6 مساءً، وصل الساعة 10 صباحاً.

قطع 10 ليلاً، وصل الساعة 2 ظهراً.

قطع 2 قبل الفجر، وصل الساعة 6 مساءً.

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