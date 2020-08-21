وفاة مواطن من مدينة نابلس جراء فيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بوفاة مواطن من مدينة نابلس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان صحفي، إن المتوفي كان يعاني من عدة أمراض سابقاً.

وأمس الخميس، أعلنت الصحة، تسجيل أربع وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي: إن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 131 والإصابات إلى 23 ألفا و939.

وأضافت أنه سجلت 409 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية لتبلغ نسبة التعافي 61 في المائة، والإصابات النشطة 37.9 في المائة، من مجمل الإصابات المسجلة التي تشهدها فلسطين.

ولفتت إلى وجود 24 مريضا في العناية المركزة منهم أربع حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي.