مسؤول إماراتي لـ"يديعوت": لن نبقى في الوراء مع المسألة الفلسطينية

قال مساعد وزير الخارجية الإماراتي عمر سيف غُباش، إن التطور التكنولوجي في "إسرائيل"، ما دفع حكام بلاده إلى التوصل إلى اتفاق التطبيع.

وأضاف غباس في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت" نُشرت اليوم، الجمعة، إنه "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمخاطرة والعودة إلى الوراء، إلى أيام الصحراء".

وتابع أن "أسعار النفط تنخفض والتكنولوجيا المتجددة تحل مكان الموارد الحالية، ونحن نرى تراجعاً بالدخل. ولذلك، ثمة أهمية بالنسبة لنا بالبحث عن إمكانيات جديد وإنتاج قيمة مضافة. ونحن ننظر إلى المستقبل، و"إسرائيل" موجودة هناك. فأنتم تسبقون العالم تكنولوجيًا، وإذا تعين علينا التوجه لـ"إسرائيل" من أجل ضمان مستقبلنا، فسوف نفعل ذلك".

وتابع غباش أنه "ليس بإمكاننا أن نبقى في الوراء مع المسألة الفلسطينية، وفي أمور لا تتعلق أبداً بالتطلعات الوطنية الفلسطينية وإنما ببيروقراطية وصراعات داخلية بينهم. ولن نبقى رهائن لمشاكل الفلسطينيين الداخلية"، على حد تعبيره.

وقال غباش، إن قرار حكام الإمارات بشأن اتفاق التحالف "اتخذناه بشكل مستقل، ومن دون أن نستشير أي دولة في المنطقة"، وذلك في الوقت الذي تشير فيه تقديرات إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع السعودية، وخاصة ولي عهدها محمد بن سلمان.