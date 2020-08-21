الحساينة: سحب ”الزهرة رميج ” ترشيحها من جائزة الشيخ زايد للكتاب انتصاراً لفلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة أن سحب الكاتبة المغربية ” الزهرة رميج ” ترشيحها من جائزة الشيخ زايد للكتاب انتصاراً لفلسطين

واعتبر الحساينة ان سحب الكاتبة المغربية الزهرة رميج ترشيحها لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن روايتها "قاعة الانتظار " وسحب الشاعر الناقد الجزائري بشير ضيف الله ترشيحه لجائزتي الشيخ زايد /فرع الدارسات النقدية/ والشارقة لنقد الشعر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ووفاءً لقضية فلسطين ورفضا لاتفاقية التطبيع ( العار ) بين دولة الامارات والكيان الصهيوني.

وثمن عضو المكتب السياسي هذا الموقف الأصيل الذي يعبر عن عمق ارتباط الشعوب العربية والإسلامية بفلسطين ورفضها التطبيع مع الكيان الغاصب.

وبين ان مثل هذا الموقف الشجاع للكاتبة الزهرة والشاعر بشير ضيف الله، يجسد ضمير الأمة الحى وانتمائها لقضية فلسطين كقضية للأمة والأحرار في العالم.