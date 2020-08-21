ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس: على الاحتلال تحمّل نتائج التصعيد والحصار ودفع الثمن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:13 - 21 اغسطس 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ثمّنت حركة حماس، دور المقاومة الفلسطينية في الرد المباشر على تصعيد الاحتلال واستمراره إحكام حصار غزة.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن رد المقاومة تأكيد على أنها الدرع الحامي لهذا الشعب، مشددا على أنها لن تتردد في خوض المعركة مع العدو حال استمر التصعيد والقصف والحصار.

وَأضاف برهوم، "إن الاحتلال الإسرائيلي باستمراره في العدوان على غزة وإحكام حصارها وتعطيل حياة سكانها وقصف مواقع المقاومة؛ عليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن".

وأكدت على أن الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة وعزيمة شعبنا ومقاومته التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا والرد على العدوان واستمرار الحصار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات