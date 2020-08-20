تسجيل حالتي وفاة و١٢٤ اصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلة

افاد الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا القدس ان مدينة القدس شهدت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في جبل الزيتون ومخيم شعفاط ليرتفع عدد الوفيات الى ٢٣ منذ بداية انتشار الفيروس.

وقال الطبيب الجبريني انه تم اليوم تسجيل١٢٤ إصابة جديدة بالفيروس و١٢٢ حالة شفاء خلال يومين ، ليرتفع عدد الاصابات النشطة الى ١٨٩٢.

وأشار الطبيب المقدسي الجبريني ان غالبية الاصابات تم رصدها في المناسبات الاجتماعية التي تقام دون مراعاة تعليمات وزارة الصحة، مؤكداً على ضرورة التعايش مع الفيروس بطرق وقائية، متمنيا على المواطنين الحرص على السلامة العامة والصحة.

وناشد الجبريني المقدسين على ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة الشخصية، لافتا الى اهمية اجراء الفحوصات لوقف سلسلة انتشار الفيروس قبل الشتاء وعودة المدراس.