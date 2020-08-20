جنين: "الجهاد" تنظم غدا وقفة دعمً لـ4 أسرى مضربين عن الطعام

تنظم حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين، يوم غدٍ الجمعة، وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وتتزامن وقفة الإسناد والدعم للأسير الأخرس، مع دخوله في اليوم الخامس والعشرين من إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار الاعتقال الإداري الذي صدر بحقه.

ودعت حركة الجهاد، للمشاركة في الوقفة التي ستنظم عند الساعة السادسة من مساء غد، في بلدة سيلة الظهر، قرب عمارة الصديق.

وأوضحت الحركة أن الوقفة تأتي أيضا دعما للأسرى المضربين عن الطعام، محمد وهدان وموسى زهران وعبد الرحمن شعيبات.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من بلدة سيلة الظهر إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الخامس والعشرين على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

واعتقلت سلطات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، بعد مداهمة منزله، ويقبع في زنازين سجن "عوفر"، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال.