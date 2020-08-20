نتنياهو يزور الامارات خلال هذا العام

اجتمع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر الانترنت مع أعضاء من الجالية اليهودية في دولة الإمارات، وقال إنه يأمل في زيارة الإمارات قبل نهاية العام 2020.

وقال نتنياهو: "هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي. نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي.هذا السلام جيد لدولة إسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة".

وأضاف: "آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام. وإذا ما تغلبنا حتى هذا الموعد على جائحة كورونا، أنا مستعد لأصافحكم أيضا. شكرا جزيلا لكم وتحياتي من أورشليم".