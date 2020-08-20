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الاردن تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - الاردن
  • 19:00 - 20 اغسطس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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سجلت الصحة الأردنية، اليوم الخميس، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 1498 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردنية سعد جابر، إن الإصابات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري وحالة محلية في مدينة إربد و10 حالات في العاصمة عمان، وحالة في مدينة عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء.

وأضاف أن الإصابات المحلية وصلت منذ 7 أغسطس الجاري، إلى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء، كما سجلت حالتي شفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 1278، فيما استقرت الوفيات عند 11 حالة.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أجرت اليوم 7758 فحصا، ليصل عدد الفحوص الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 720972.

وأكد جابر أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها في كل دول العالم إلا عند اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

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