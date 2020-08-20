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دعوية الجهاد توجه نداءً مهمًا لخطباء الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:03 - 20 اغسطس 2020
مسجد مسجد
تقارير
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وجهت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي نداءً مهمًا لجميع خطباء المساجد غدًا الجمعة للالتزام بالحديث عن ثلاثة محاور مهمة في التاريخ الاسلامي والفلسطيني.

وأوضحت اللجنة الدعوية في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم" نسخة عنه مساء الخميس، أن المحاور الثلاثة تتمثل في التالي:

  • ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دروس وعبر كثيرة وخاصة الإخاء والوحدة وإنهاء الصراعات الطاحنة والحروب بين المسلمين طريق النصر والتمكين على أعداء الأمة المتربصين، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وبين الأنصار والمهاجرين.
  • الذكرى الأليمة ال 51 لإحراق المسجد الاقصى المبارك.

الهرولة للتطبيع مع العدو الصهيوني خيانة لله ورسوله وللمسلمين وقضيتهم المركزية فلسطين.

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