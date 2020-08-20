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أسعار الذهب اليوم في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 17:56 - 20 اغسطس 2020
أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر
تقارير
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يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر الجنيه المصري والدولار الأمريكي في مصر نظرًا لأهمية أسعار الذهب لدى الكثير من الناس لا سيما فئتي تجار رأس المال وفئة الشباب المقبلين على الزواج.

وفي هذه المقالة سننشر أسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي، ويشمل المقال أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

يُشار إلى ان أسعار الذهب يتم تحديثها كل 12 ساعة أي مرتين في اليوم وذلك وفقًا لتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة  سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24       969 إلى 974

عيار 22       888 إلى 893

عيار 21       848 إلى 852

عيار 18       727 إلى 730

عيار 14       565 إلى 568

عيار 12       485 إلى 487

الاونصة        30,140 إلى 30,283

الجنيه الذهب   6,784 إلى 6,816

الكيلو   969,143 إلى 973,714

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة  جنيه مصرى    دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 990.98 جنيه $62.21

سعر الذهب عيار 22  908.41 جنيه $57.03

اسعار الذهب عيار 21 867.13 جنيه $54.44

اسعار الذهب عيار 18 743.25 جنيه $46.66

سعر الذهب عيار 14  578.08 جنيه $36.29

سعر الذهب عيار 12  495.49 جنيه $31.11

سعر الذهب عيار 9    371.62 جنيه $23.33

اسعار أوقية الذهب     30,820 جنيه  $1,935

اسعار جنيه الذهب      6,937 جنيه   $435.50

اسعار كيلو الذهب      990,985 جنيه        $62,212

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, August 20, 2020 03:58 PM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 أغسطس    988.18       864.68       741.15       576.44       494.09

18 أغسطس    1,026 897.59       769.36       598.38       512.90

17 أغسطس    1,016 889.33       762.28       592.88       508.18

16 أغسطس    996.86       872.27       747.66       581.50       498.43

15 أغسطس    996.68       872.11       747.52       581.40       498.34

14 أغسطس    996.54       871.99       747.41       581.32       498.27

13 أغسطس    1,000 875.22       750.18       583.47       500.11

12 أغسطس    983.77       860.82       737.84       573.87       491.88

11 أغسطس    981.63       858.95       736.24       572.62       490.82

10 أغسطس    1,043 912.67       782.28       608.44       521.51

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