التعليم العالي: نستعد لتنفيذ الامتحان التطبيقي "دورة أغسطس 2020"

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن اتمام استعداداتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل "دورة أغسطس 2020"، والذي سيعقد في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 24-25/08/2020 للشق النظري.

وأيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافق 25-26-27/08/2020 للشق العملي، وبلغ عدد المسجلين لهذه الدورة 1546، بينما بلغ عدد الامتحانات 78 منها 60 امتحان عملي.

وجاء هذا العمل بمشاركة نخبة من المتخصصين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وتم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية: