37 حريقًا في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلعت عشرات الحرائق في مستوطنات "غلاف غزة" منذ صباح اليوم الخميس، بفعل البالونات الحارقة التي أطلقت من داخل قطاع غزة على الأحراش الزراعية.

وتسببت البالونات بحرق آلاف الدنمات الزراعية في مستوطنات "غلاف غزة".

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن عددً من البالونات الحارقة سقطت في ساحات منازل المستوطنين الإسرائيليين في سديروت ونير عام مخلفةً أضرارًا مادية كبيرة.

وأشارت وسائل اعلام الاحتلال، بان اجمالي عدد الحرائق حتى الساعة الـ 5:27 مساء الخميس وصل إلى 37 حريقًا منها 22 حريق في أشكول.

يُشار إلى أن الشباب الثائر أطلق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "الغلاف" لعدم التزام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتنفيذ تفاهمات التهدئة التي تمت برعاية مصرية منذ حرب 2014

وتستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي مواقع للمقاومة وللضبط الميداني على طول حدود قطاع غزة الشرقية مخلفة أضرارًا مادية كبيرةً جدًا في منازل وممتلكات المواطنين.

وفي ظل استمرار اطلاق البالونات الحارقة والرد الإسرائيلي فإن الوفد الأمني المصري وصل الأسبوع الماضي إلى غزة محذرًا من اندلاع معركة جديدة بين المقاومة والاحتلال.