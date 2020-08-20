"اسرائيليون" يهاجمون وزارة الحرب والسبب نفتالي بينت!

هاجم "اسرائيليون" اليوم الخميس، وزارة جيش الحرب لعدم توفير الأمن والحماية اللازمة لوزير الحرب الأسبق نفتالي بينيت الذي يعتبر أحد المطلعين على "أسرار دولة الاحتلال".

واعتبر المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال تساخي دعبوش، أن عدم توفير الأمن والحماية لوزير الحرب الأسبق يعد فضيحة مدوية داخل أروقة وزارة الحرب.

واعرب دعبوش عن حيرته واستغرابه الشديد لعدم توفر الأمن لنفتالي بينت رغم توفير الأمن والحماية لوزراء الحرب السابقون مثل بوجي يعلون وافغدور ليبرمان من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك".

واشار، إلى أن هذا القرار قد يشكل تهديدًا واضحًا وصريحًا على حياة بنت وأسرار دولة الاحتلال لاسيما وأن بينت يعتبر من أحد المطلعين السابقين عن قرب على أسرار دولة الاحتلال.