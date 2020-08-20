طلبة فلسطينيون يطالبون بإقالة السفير في بريطانيا واطلاق سراح نظرائهم المحتجزين

أدان الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، التصرف غير المسؤول والمتهور من قبل "سفير دولة فلسطين" لدى بريطانيا حسام زملط والذي أدى لاعتقال عددا من الطلاب الفلسطينيين بطلب منه.

وأوضح الاتحاد بان الشرطة البريطانية اقتحمت السفارة الفلسطينية في انتهاك واضح للأعراف الدبلوماسية وقامت باعتقال عددا من الطلاب بعد ضربهم من قبل اعضاء الشركة الامنية الخاصة بحماية "السفير".

واستنكر الاتحاد ما قام به السفير زملط الذي أبلغ الشرطة البريطانية بأن مبنى السفارة ليس مبنى دبلوماسي "ففلسطين ليست بدولة حسب وصفه" ما أدى إلى اعتقال عددا من الطلاب بعد نقاش مع الشرطة بانهم في سفارة بلدهم ولهم الحق في التعبير السلمي عن مواقفهم السياسية.

يذكر أن الاعتداء الذي قام به مرافقو السفير التابعين لشركة امن خاصة قد كان على عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد في بريطانيا أحمد شعث والذي حضر للسفارة لتخليص معاملات لعدد من الطلاب الذين يسكنون في مناطق بعيدة عن السفارة وتنقلهم يشكل خطرا على حياتهم في ظل جائحة كورونا.