العالول لسفير هولندا: فلسطين عنوان الحق والعدالة لا بد من نصرها

أكد نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، للسفير الهولندي كيس فان بار، بان القضية الفلسطينية عنوان للحق والعدالة التي يطالب الفلسطينيون بتحقيقها في إطار إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على أسس قرارات الشرعية الدولية.

وجاء ذلك خلال لقاء العالول بالسفير الهولندي لدى دولة فلسطين اليوم الخميس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال العالول: نقدر الموقف السابق بتصويت البرلمان الهولندي على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي الذي اعتبر خطة الضم الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف: "القرار كان قد طالب الحكومة الهولندية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عقابية ضد "إسرائيل" في حال أقدمت على تنفيذ مخططها، معتبرا ذلك خطوة متقدمة في إطار سياسة الردع وتطبيق الخطوات العملية ذات الأثر الفعال ضد الاحتلال.

وحول التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي أكد العالول، أن سياقات التطبيع مع دولة الاحتلال قبل أن تتنازل عن سياسة الاحتلال والإجرام التي تمارسها بشكل يومي، هي تضليل ودافعة لاحتقان أكبر سيسود في الشارع العربي والإسلامي.

من جانبه، أكد السفير الهولندي دعم بلاده لعملية السلام التي تقوم على أساس حل الدولتين، ودعم هولندا للشعب الفلسطيني.