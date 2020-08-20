داخلية رام الله تكشف سبب منع الاحتلال سفر المواليد الجدد مع ذويهم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع سفر المواليد الجدد مع ذويهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجة عدم تسجيلهم في سجل الكان.

وكيل وزارة الداخلية في رام الله يوسف حرب قال: "إن قوات الاحتلال تمارس الضغط والابتزاز والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وتعطل مصالحهم، ومنها عدم السماح للمواليد الجدد بالسفر مع ذويهم إلى الخارج".

وأوضح حرب في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن سبب منع سفر المواليد الجدد مع ذويهم خطوة لتأليب الرأي العام الفلسطيني ضد السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وإحدى أدوات الضغط والابتزاز الذي تمارسه قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن أكثر المتضررين من هذا الإجراء هم الذين ينوون السفر ولديهم مواليد جدد، حيث إن السلطة وبعد إعلان الرئيس محمود عباس تجميد كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لم يسجل أي مولود جديد ضمن سجل السكان، وهذا يترتب عليه عدم تمكن المواليد الجدد من السفر، وهذا مخالفة قانونية وإنسانية.

وبين حرب أن مكاتب وزارة الداخلية تقوم بإصدار كافة الوثائق من جوازات سفر وهويات وشهادات وفاة، وسجلت أكثر من 25 ألف مولود جديد منذ إعلان وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، وجميع الاوراق هي معترف بها عربيا ودوليا.

وقال: ان الاحتلال يمارس الابتزاز بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا ليس بجديد، مذكّرا أن الاحتلال وخلال الفترات السابقة كان يتعمد إرجاع عدد من المواطنين عن المعابر في قضايا متعددة أخرى.

ودعا حرب أبناء شعبنا للحصول على كافة اوراقهم اللازمة وعدم الالتفات الى الاشاعات التي يروج لها الاحتلال .