حقيقة تمديد صرف المنحة القطرية لسكان قطاع غزة

أعلن السفير القطري محمد العمادي الوم الخميس، أن دول قطر وافقت على تمديد المنحة المالية إلى قطاع غزة لستة أشهر أخرى إضافة لدعم مشاريع اقتصادية وانسانية.

ودعا العمادي وفقًا لوسائل اعلام محلية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهّداتها تجاه توفير الدعم اللازم لسكان غزة، مثلما التزمت قطر بتعهداتها".

ويشهد قطاع غزة توترًا متصاعدًا بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بعدما تنصل الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة التي اتفق عليها برعاية مصرية منذ عام 2014.

ومنذ أسبوعين تقريبًا يقوم الشباب الثائر بإطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" مما تسبب باندلاع حرائق كبير في آلاف الدنمات الزراعية.

وهدد نائب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بني غانتس، خلال نقاش مع مسؤولي مستوطنات غلاف غزة أن لدى "إسرائيل" القدرة على مهاجمة المباني والأهداف ليس فقط، ولكن أيضًا من ينطلق منها.