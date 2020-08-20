زعيم سوداني: نقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته

أكد الصادق المهدي، زعيم حزب الامة القومي في جمهورية السودان، اليوم الخميس، أن الشعب السوداني بكافة مكوناته السياسية يقف مع الشعب الفلسطيني، في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المهدي: "ان الشعب السوادني، يُحيي صموده في وجه الظلم والاحتلال، والقضية الفلسطينية هي قضيتنا القومية والدينية والدولية"، حسبما أورده موقع "وفا".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بينه مع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش.

شدّد على أن حزبه يسخر كل امكاناته لدعم الشعب الفلسطيني، وقضيته، في التصدي لمؤامرات التطبيع والهرولة نحو الاحتلال .

وحول التطبيع بين الامارات و(إسرائيل)، بيّن المهدي، أنّه مؤامرة من الرئيس الأميركي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا على أن الشعب السوداني لا يمكن أن يقبل بالتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

واثنى الزعيم السوداني، على موقف الرئيس محمود عباس في هذه المرحلة الصعبة، المتمثل في تمسكه ودفاعه عن ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.