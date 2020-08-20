حماس تنشر مقطعاً مرئياً تُهدد فيه "إسرائيل"

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس 20/8/2020، مقطعاً مرئياً جديداً، هددت فيه الاحتلال الإسرائيلي أن القصف سيواجهه القصف.

ويضمن المقطع المرئي، الذي نشرته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مشاهداً حية لعناصر من كتائب القسام يرابطون في ثغورهم وأنفاقهم، وعلى مرابض صواريخهم.

فيما، برزت خلال الرسالة، حديث عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية خلال المهرجان الوطني الذي عقد في غزة أمس: "إننا يقظون ومستعدون وأيدينا على الزناد ضاغطة". وأضاف لحية: "لا نخشى تهديد او تلويح هنا او هناك بالقصف ولتعلم أن القصف سيواجهه القصف والصواريخ سيواجهها الصواريخ".