اندلاع حرائق جديدة في أحراش "غلاف غزة"

اندلعت حرائق عدة اليوم الخميس، في مناطق احراش "غلاف غزة" المحاذية لقطاع غزة.

وزعم موقع "حدشوت بتاخون سدي" العبري، ان حرائق "غلاف غزة" اندلعت نتيجة البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري، ان ثلاثة عشر حريق اندلعوا منذ صباح اليوم، في مستوطنة "شـاعــر هنيـ،ـغف"، والمجلس الإقليمي "أشكول"، وكيسوفيم، وشاطئ عسقلان.

من جانب آخر، أفاد مراسلنا، بانقلاب جرافة عسكرية "إسرائيلية" داخل السياج الأمني جنوب موقع (كيسوفيم) شرق خان يونس جنوبي القطاع.

يشار إلى ان مستوطنات "غلاف غزة" تشهد حرائق كبيرة التهمت مساحات واسعة من الاحراش، فيما قصف جيش الاحتلال اهداف عدة قريبة من منازل المدنيين بغزة، الليالي الفائتة.