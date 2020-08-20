شاهد طريقة عمل الكريب الفرنسي اللذيذة ، إذ يواصل عشاق الكريب بحثهم في الحصول على خطوات إعداد الكريب المميزة، حيثُ تصدر الوجبة قائمة التريند على منصات جوجل، بعدما سجلت مئات الالاف من البحث عليها، كما استطاعت أن تغزو كافة مطابخ الوطن العربي، لمنظرها الجميل وطعمها الشهي واللذيذ المقاوم.

ولقد قمنا في هذه المقالة بوضع طريقة عمل الكريب الفرنسي ؛حتى يتمكن كافة الجمهور والذين يريدون معرفة تلك الخطوات، من تدوينها وحفظها، وتطبيقها داخل المطابخ، في حين، تتوفر جميع مكونات الكريب في جميع المحالات التجارية والأسواق.

ويحرص المواطنين، على صناعة وجبة الكريب اللذيذة في المطابخ، حيثُ يمكن لهم تقديمها على الأطباق في المناسبات العامة والخاصة وفي الرحلات الترفيهية.

ونشرت وكالة فلسطين اليوم، العديد من المقالات السابقة التي تهتم في نشر خطوات عمل الو مكونات الكريب الفرنسي :

مكونات الكريب الفرنسي :

10 ملاعق كبار دقيق

1 ملعقة زبدة كبيرة

1/2 كأس من الحليب

كأس ماء

1 ظرف فانيلا

1 بيض

1 ملعقة سكر كبيرة جبات والمشروبات والحلويات، وفي هذه المقالة، لقد وضعنا لكم طريقة عمل الكريب.

طريقة عمل الكريب الفرنسي :

أولاً: في المرحلة الاولى، قم بخلط المقادير السابقة بالخلاط او المضرب الكهربائي.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة السابقة، اسكب الخليط بكميات متساوية في مقلاية ساخنة على شكل أقراص ملاحظة ما تحتاج زيت كل قرص بدو عيار كبجاية من الخليط.

ثالثًا: وبعدها تحشى بالكريمة والنوتيلا والفواكه وعوافي، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

مكونات الكريب :

إليك ابرز مكونات (مقادير) الكريب، وهي:

2 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات عمل الكريب :

أولاً: في الخطوة الأولى، احضر الخلاط، واخلط البيض مع الفانيلا جيداً، ثم اضف الحليب مع السكر ويخلط، يوضع الطحين ويحرك حتى الحصول على خليط سائل ثقيل.

ثانيًا: بعد الانتهاء من الخطوة الاولى، في مقلاة على النار، أوضع قليل من الزبدة ثم يضاف مقدار فنجان من خليط الكريب ليشكل دائرة، يترك حتى يبدأ يستوي وتخرج فقاقيع، يقلب على الجهة الاخرى ثم يرفع.

ثالثًا: قم بإعادة تكرار طريقة قلي الكريب لباقي الكمية، وهنا انتهت الخطوات.

ونتمنى لكم أكلاً هنيئًا.

وفي هذه المقالة لقد وطعنا طريقة الكريب المقرمش، وأبرز مكوناتها.

مكوّنات الكريب المقرمش :

كوب من كلٍّ من: الطحين المنخول، والحليب، والماء.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الزيت.

الملح والفلفل

ملعقتان من النشا.

طريقة عمل الكريب المقرمش :

أولاً: في الخطوة الأولى: قم بخلط جميع المكوّنات معًا، وتركها لمدّة خمس عشرة إلى ثلاثين دقيقة، ثم سخن مقلاة غير لاصقة كبيرة، ثمّ دهنها بكمية قليلة من الزيت أو الزبدة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة السابقة، أخذ ملعقة ونصف من الخليط، ثمّ وضعه في المقلاة وتوزيعه بشكل دائري، وتركه على النار إلى أن يتم انفصال الحواف عن المقلاة، ثمّ قلب العجينة إلى الجهة الثانية.

ثالثًا: في المرحلة الأخيرة، قم بحشو الكريب حسب الرغبة، ثمّ تقديمه.