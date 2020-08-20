إدارة السجون تجري عملية جراحية للأسير أبو وعر

أجرت ما تسمى "مستشفى سجن الرملة"، عملية زرع أنبوب بلاستيكي في الرقبة للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر (46 عاما) من بلدة قباطية بالضفة المحتلة، وذلك لمساعدته على التنفس.

وقد أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 20/8/2020، أن الأسير أبو وعر لا يتلقى حاليا أياً من أنواع الأدوية أو العلاجات ويتناول المسكنات فقط.

وأوضحت الهيئة، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعدة جلسات للعلاج الإشعاعي، بعد اهمال طبي متعمد من قبل ادارة سجون الاحتلال.

ولفتت الى أن الأسير يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق، أدى الى فقدانه كثيرا من وزنه وصعوبة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس.

وأشارت الهيئة الى ان الاسير ابو وعر أجرى اول من أمس مكالمة هاتفيه مع عائلته، وذلك بعد التماس تقدم به محامو الهيئة الى محكمة الاحتلال في الرملة.