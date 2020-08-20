إیران تصنع صاروخين جديدين باسم أبو مهدي وقاسم

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد امير حاتمي اليوم الخميس 20/8/2020، عن التوصل إلى صنع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد ابو مهدي" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد حاج قاسم".

وأشار خلال مراسم ازاحة الستار عن منجزات جديدة لوزارة الدفاع لمناسبة يوم الصناعة الدفاعية والتي أقيمت بصورة الفيديو كونفرانس بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني، اشار العميد حاتمي الى التقدم الكبير الذي حققته الصناعة الدفاعية في البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية خاصة خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة اعتمادا على مبدئين اساسيين هما الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات بلاده.

ونوه الى تصنيع الطائرة الحربية "كوثر" وانتاج 3 منها بعد تدشين خط انتاجها وقال، انه سيتم حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تسليم 3 اخرى منها للقوة الجوية.

واوضح بانه تم انجاز الدورة الكاملة لطائرات التدريب بتصنيع الطائرات "A-90" و"ياسين" و"فجر-3" واضاف، انه تم استخدام المحرك النفاث "موج" توربوجت في المقاتلة "كوثر" والذي سيتم تدشين خط انتاجه اليوم فضلا عن المحرك "جهش-700" توربوفن والذي تم في تصنيع زعانفه استخدام اكثر التكنولوجيا تعقيدا.

وصرح بان هذا المحرك مشابه لمحركات طائرات مسيرة تستخدم في الدول المتقدمة ومنها "آر كيو-170" التي تم قنصها واغتنامها قبل عدة اعوام.

وفيما يتعلق بالمجال الصاروخي الذي يعد العنصر الاساس لقدرة الردع لدى البلاد صرح بانه تم بذل اهتمام خاص بالمدى تحت 2000 كم الى جانب عنصري الكم والنوع واضاف، لقد توصلنا الى تصنيع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم اطلق عليه اسم "الشهيد ابو مهدي" وفي مجال الصواريخ ذات الوقود الجامد توصلنا الى صنع صاروخ باليستي بمدى 1400 كم اطلق عليه اسم "الشهيد الحاج قاسم" من صاروخ "ذوالفقار" البالغ مداه 700 كم.