سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 20 أغسطس/آب، سبعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد.

والأسرى هم:

من القدس المحتلة/

الأسير محمد خليل عدنان داود أبو سنينة المحكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عاما في السجون.

الأسير لؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمة المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عاما في سجون الاحتلال.

من رام الله/

الأسير يوسف سمير محمود شعيبي المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير يوسف عبد الحليم يوسف داود من رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير بشار حسين فارس شواهنة (48 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير أحمد حسين أحمد ماضي (43 عامًا) من سلفيت المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير إياد محمود صالح نصار (40 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 187 عامًا في السجون.