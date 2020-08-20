إغلاق قرية ياسوف في محافظة سلفيت لمواجهة فيروس كورونا

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الخميس، إغلاق قرية ياسوف شرق محافظة سلفيت بالقدس المحتلة، كاملاً ، خشيةً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن كميل، إغلاق القرية بالكامل مع منع الحركة لمدة 5 أيام، وذلك لكثرة عدد المخالطين للمصابين، ولتسهيل عمل فريق الطب الوقائي في رسم الخارطة الوبائية وسحب العينات.

أمس، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة، تسجيل اصابة 129 مقدسيًا بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس الدكتور علي الجبريني: "إن المدينة شهدت اليوم تسجيل ١٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات النشطة الى ١٨٩٠ اصابة منذ بداية انتشار الفيروس بعد تسجيل ٣٩ حالة شفاء".

وأضاف د. الجبريني: "الوضع في مدينة القدس لا زال مقلقا مع استمرار تسجيل الاصابات بمعدل يزيد عن ١٠٠ اصابة يوميا بشكل يومي".

وأكد د. الجبريني على ضرورة مواصلة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة الشخصية وإجراء الفحوصات لا سيما مع قرب افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2020 -2021).

ودعا، المواطنين في مدينة القدس للحد قدر الامكان من تنظيم المناسبات الاجتماعية التي لا زالت متواصلة، أو تنظيمها وفقاً للتعليمات الصحية بأعداد محدودة والتخفيف من ظاهرة الازدحام على مكاتب المؤسسات والدوائر الرسمية في المدينة".