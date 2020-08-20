شاهد أسهل طريقة عمل مشروب الشمر في دقائق معدودة ، حيثُ ازدادت طلبات السكان للحصول على خطوات طريقة عمل الشمر في كافة مواقع الانترنت، وكون المشروب مهم وفعّال جدًا في حماية الأجساد من الامراض، قمنا بوضع تلك الخطوات في أسفل هذه المقالة الرائعة، التي ستجيب عن طلباتكم، وبسهولة.

وتوضح المقالة، أن طريقة عمل الشمر ، سهلة وبسيطة ويمكن عمله في مطابخ البيوت بأريحية تامة، كما يمكن لجميع الفئات العمرية أن تتناول الشمر لما له من فوائد صحية عالية، وطعمه اللذيذ.

وحول نبتة الشمر في من النبات العطرية التي تضمّ مجموعة كبيرة من النباتات الأخرى، مثل: (اليانسون، والكرفس، والكراوية)، والأجزاء المستخدمة منه هي الأوراق والبذور، ويستخدم لزيادة النكهة للطعام والحلويات.

ولنبتة الشمر أسماء عدة منها: (الشومر، والبسباس، والحبة الحلوة)، وهي تنتشر في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط.

لذلك، حرصت وكالة فلسطين اليوم، على وضع خطوات طريقة عمل مشروب الشمر ، وابرز مكوناته، في أسفل هذه المقالة.

فوائد مشروب الشمر :

1- تنظيم ضغط الدم :

ويساعد الشمر مضغ بذور الشمر على ضبط مستوى الضغط، لاحتوائها على البوتاسيوم.

2- تقليل احتباس الماء في الجسم :

ويساهم مشروب الشمر المغلي في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، ويساعد في إزالة السموم من الجسم، وعلاج فعال التهابات المسالك البولية.

3- علاج الإمساك شاي :

ويحسين المشروب عملية الهضم عن طريق تشجيع إنزيمات المعدة، وعلاج ضد الانتفاخ وعسر الهضم.

4- الحد من أعراض الربو

يقضي على مشكلات الجيوب الأنفية، وحد من التهاب الشعب الهوائية وتقليل السعال والصداع المصاحبين له.

5- تنقية الدم :

ويعمل على تنقية الدم من السموم، وتسهيل امتصاص المواد الغذائية.

.6- تحسين البصر :

يعمل على تخفيف حدة أعراض الجلوكوما، وتهدئة التهاب الأعصاب البصرية، وعلاج فعال ضد حب الشباب، وأيضًا الوقاية من مرض السرطان.

مكونات مشروب الشمر:

- اليانسون

- ملعقة صغيرة من الشمر

- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

- الكراوية

طريقة عمل مشروب الشمر :

أولاً: في المرحلة الاولى، اضع ملعقة صغيرة من كل من الشمر، والكراوية، واليانسون، إضافة إلى ملعقتين من العسل الأبيض في كوب.

ثانيًا: في الخطوة التالية، اسكب كوباً من الماء المغلي، ثمّ نحرك المكوّنات حتى يذوب العسل.

ثالثًا: في الخطوة الاخيرة قم بتغطّية المزيج ونتركه جانباً لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثمّ نصفيه.

نتمنى لكم شاربًا هنيئًا.