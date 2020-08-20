مرور غزة: إصابتان بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

سجلت تحقيقات الحوادث التابع لشرطة المرور بغزة، اليوم الخميس، أربعة حوادث سير، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت شرطة المرور، بإصابة مواطنين جراء تلك الحوادث، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وأكدت في نشرتها اليومية، ان الحركة المرورية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، اعتياديًا، وتنشط الحركة في ساعات المساء خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطئ البحر.

,واهابت قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية، مشيرةً إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونبهت شرطة المرور، بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها يعرض حياة السائق و الأخرين للخطر .

وفي حالة وقوع الحوادث، طالبت من السائقين بأن يبادروا بتحريك سيارتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.