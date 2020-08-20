واشنطن تعتزم إعادة فرض العقوبات على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عزمه بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وطلب الرئيس ترامب، من وزير خارجيته مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن بعزمه إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وشدّد ترامب، على أن واشنطن ستفرض عقوبات دولية على طهران بموجب آلية "سناباك"، مؤكدا أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي.

وتأتي تصريحات ترامب، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تشدد من حصارها الاقتصادي والسياسي على إيران منذُ عام 1979، وتمنع الدول الأخرى من التواصل مع طهران، في إطار تلك العقوبات المعارضة القانون الدولي.