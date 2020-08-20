ترامب يُعلق على صفقة بيع طائرات (أف-35) المتطورة  للأمارات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على اهتمام الامارات العربية في إتمام صفقة شراء أسلحة أمريكية متطورة، من بينها بيع طائرات (أف-35).

وأكد ترامب للصحفيين، أن أبو ظبي مهتمة بشراء مقاتلات "إف-35" المتطورة، موضحًا أن الاخيرة مستعدة لدفع "مبالغ ضخمة" مقابل إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء تلك الطائرات من الجيل الخامس والتي تحمل مواصفات عالية التقنية، وقال: إن "بلاده تنظر في ذلك".

وشدّد على أن بيع السلاح المتطور للأمارات سيكون جزءًا من "صفقة السلام" بينها وبين (إسرائيل).

الجدير بالإشارة، إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أصدر بيانًا أمس، تفصيليًا نفد فيه هذه الادعاءات، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

الخميس الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين الامارات و (إسرائيل) برعاية أمريكية، مقابل تأجيل نتنياهو مشروع (ضم) أجزاء واسعة من الضفة المحتلة لسيادته.