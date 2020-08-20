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طقس فلسطين: أجواء حارة ودرجة الحرارة 30ْ

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:04 - 20 اغسطس 2020
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تقارير
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من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم الخميس 20/8/2020، حاراً وتصل درجة الحرارة نهاراً إلى 30 درجة مئوية نهارًا في القدس، وتنخفض ليلًا إلى 19.

وتفيد الأرصاد الجوية الفلسطينية ببقاء الجو حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، إذ تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما نهار الجمعة، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ومعتدلًا في المناطق الجبلية حارًا نسبيًا إلى حار في بقية المناطق. ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

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