"أم هيثم" تنتظر عيدها الثالث غدًا.. ما علاقة القائد بهاء أبو العطا

"شعورٌ لا يوصف .. دموع الفرح تنهمر قبل ساعات من اللقاء .. دقات قلبها تتسارع .. تُرتب أم هيثم منزلها بهمة ونشاط .. تُعلق صورةً لنجلها على جدران المنزل .. تطبع صورٌ أخرى على ملابس أطفالها" هذه بعض مشاهد الفرح التي تعُمُ منزل الأسير المحرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي هيثم حلس.

هيثم عماد حلس (31 عامًا) من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ (2-8-2008) وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الانتماء للمقاومة الفلسطينية..

وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير هيثم بتاريخ (31-7-2020) وفور وصوله إلى معبر بيت حانون "إيرز" تم فرض الحجر الصحي عليه خشية من اصابته بفيروس كورونا، وتنتهي مدة الحجر الصحي يوم غدٍ الخميس 20-8-2020

هيثم عماد حلس

عائلة الأسير هيثم زيَّنت الشوارع والمفترقات ووضعت صورةً كبيرةً على مدخل حي الشجاعية لاستقبال ابنها الأسير، تاركة خلفها مفاجآت كبيرة لاستقبال نجلها وحددت العائلة بعض الطرق التي سيسلكها موكب الأسير.

والدة الأسير هيثم تقول لمراسل فلسطين اليوم الإخبارية: "فرحتي لا توصف بالإفراج عن هيثم لكنِ حزينة جدًا على الشباب والنساء والأشبال والشيوخ المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أن فرحتها تبقى منقوصة حتى تبييض سجون الاحتلال كافة من جميع الأسرى الأبطال.

فرحة أم هيثم الكبيرة بدأت حينما أُبلغت بأن الاحتلال سيفرج عن نجلها هيثم يوم وقفة عرفة (31/8/2020) قبل موعد انتهاء مدة الحكم بيومين بسبب ما تُسمى "أعياد اليهود" ومنذ تلك اللحظة بدأت أم هيثم تستعد لاستقبال روحها بشكل لائق.

تحول عيد الأضحى المبارك منذ لحظة خبر الافراج عن هيثم إلى عيدين وقالت والدته: "حُرمت من الفرحة في 24 عيد على مدار 12 عامًا كانت جميعها أعياد صعبة جدًا كنت لا أشرب ولا أفرح وكنت أُداري دمعتي عن اطفالي خشية من حرمانهم فرحة العيد".

مشاعر الفرحة لدى أم هيثم لا توصف لتقول: "العيد أصبح عيدين والفرحة فرحتين وحياتي تغيرت، أخيرًا سأحتضن هيثم وتستقر روحي وتهدأ نفسي"، وأتمنى هذا الشعور الجميل لجميع أهالي الأسرى بالإفراج عن أبنائهم من سجون الاحتلال قريبًا باذا الله.

كانت أم هيثم ترغب في قضاء جل وقتها على شاطئ البحر المقابل لغرفة الحجر الصحي التي يرقد بها نجلها هيثم، إلا أنها سمعت لرؤية نجلها وعادت إلى منزلها لتنتظر انتهاء الحجر الصحي واستقباله في منزلها حيث عرس الاستقبال الكبير.

القائد بهاء أبو العطا

لكن أم هيثم كشفت لمراسل فلسطين اليوم الإخبارية عن أول خطوة سيقدم عليها نجلها هيثم بعد الانتهاء من الحجر الصحي.

وقالت أم هيثم "أول خطوة لهيثم بعد نيله الحرية من سجون الاحتلال والحجر الصحي هي زيارة قبر قائد أركان المقاومة بهاء أبو العطا "أبو سليم" وقراءة الفتحة على روحه الطاهر.

وأشارت إلى أن سبب زيارة نجلها لقبر القائد بهاء هو ما يتميز به القائد "أبو سليم" من رجولة وشهامة يفتخر ويعتز به كل فلسطيني حر يعشق المقاومة والجهاد في سبيل الله، فهو مثال أعلى وقدوة لكل الشباب الثائر في مواجهة الاحتلال.

واغتالت يد الغدر الإسرائيلية القائد أبو سليم وزوجته بتاريخ 12 – 11 – 2019 قبل ساعة من آذان الفجر.