تقدم بطيء في مفاوضات سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان

شهدت مفاوضات سد النهضة تقدمًا بطيئًا اليوم الأربعاء، بين مصر والسودان وإثيوبيا على مستوى وزراء الري.

واتفق وزراء الري للدول الثلاثة على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض وبدأت لجنة مصغرة في تجميع المقترحات لعرضها على وزراء الري في الدول الثلاث.

وجاء في بيان لوزارة الري المصرية

عقد اليوم الأربعاء، اجتماع مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي

تم الاجتماع بحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقى

يأتي ذلك استكمالا للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

ووفقًا لما جاء في البيان فإن دول المصب اتفقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة، وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على السادة وزراء المياه في الدول الثلاث يوم الجمعة المقبل".

وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يوم 28 آب/ أغسطس الجاري.

وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

وكانت إثيوبيا أعلنت، في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.