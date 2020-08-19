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١٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم بمدينة القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 22:20 - 19 اغسطس 2020
كورونا في القدس المحتلة كورونا في القدس المحتلة
تقارير
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أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة مساء اليوم الأربعاء، تسجيل اصابة 129 مقدسيًا بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس الدكتور علي الجبريني: "إن المدينة شهدت اليوم تسجيل ١٢٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات النشطة الى ١٨٩٠ اصابة منذ بداية انتشار الفيروس بعد تسجيل ٣٩ حالة شفاء".

وأضاف د. الجبريني: "الوضع في مدينة القدس لا زال مقلقا مع استمرار تسجيل الاصابات  بمعدل يزيد عن ١٠٠ اصابة يوميا بشكل يومي".

وأكد د. الجبريني على ضرورة مواصلة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة الشخصية وإجراء الفحوصات لا سيما مع قرب افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2020 -2021).

ودعا، المواطنين في مدينة القدس للحد قدر الامكان من تنظيم المناسبات الاجتماعية التي لا زالت متواصلة، أو تنظيمها وفقاً للتعليمات الصحية بأعداد محدودة والتخفيف من ظاهرة الازدحام على مكاتب المؤسسات والدوائر الرسمية في المدينة".

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